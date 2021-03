Demet Ozdemir vola in Italia e presto girerà un film. Ecco di cosa si tratta (Di sabato 20 marzo 2021) Grandi novità per Demet Ozdemir, l’amatissima Sanem Aydin di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” con Can Yaman. Riguardano l’Italia, ma a quanto pare non solo … Demet torna in Italia a maggio: quale sarà il motivo? Mentre Can sta lavorando “a tutta birra” a Roma, arriva la notizia che presto tornerà in Italia Demet Ozdemir. Dove andrà esattamente (anche lei nella Capitale o a Milano?) e il motivo, sono ancora top secret, ma ovviamente non mancano le ipotesi. Alcune fonti sul web hanno rilanciato quella di un ingaggio della bellissima attrice turca da parte della “Lux Vide”, per interpretare Marianna Guillonk accanto a “SandoCan” (ovviamente abbiamo scritto apposta il nome in questo modo). Ne hanno parlato in una diretta Instagram il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 20 marzo 2021) Grandi novità per, l’amatissima Sanem Aydin di “Daydreamer – Le Ali del Sogno” con Can Yaman. Riguardano l’, ma a quanto pare non solo …torna ina maggio: quale sarà il motivo? Mentre Can sta lavorando “a tutta birra” a Roma, arriva la notizia chetornerà in. Dove andrà esattamente (anche lei nella Capitale o a Milano?) e il motivo, sono ancora top secret, ma ovviamente non mancano le ipotesi. Alcune fonti sul web hanno rilanciato quella di un ingaggio della bellissima attrice turca da parte della “Lux Vide”, per interpretare Marianna Guillonk accanto a “SandoCan” (ovviamente abbiamo scritto apposta il nome in questo modo). Ne hanno parlato in una diretta Instagram il ...

