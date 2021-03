Dal boicottaggio al placcaggio, tra Israele ed Emirati la pace della palla ovale (Di sabato 20 marzo 2021) AGI B- Il punteggio è stato impietoso, 33-0, ma l'evento resta comunque storico: Israele ha disputato la sua prima sfida sportiva contro una rappresentativa degli Emirati arabi uniti dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche, ad agosto. La partita di rugby è andata in scena a Dubai e dopo la prima partita vinta dagli israeliani se ne è disputata un'altra, mischiando le squadre. Le congratulazioni di Rivlin La doppia sfida è stata disputata venerdì e la nazionale di Israele si è poi trattenuta nella metropoli araba per lo Shabbat. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, si è congratulato con le due squadre e si è augurato di poter ricambiare "molto presto" l'ospitalità. "I leader politici possono firmare gli accordi ma per una vera pace i dpopoli devono creare legami di amicizia e cooperazione in ogni ... Leggi su agi (Di sabato 20 marzo 2021) AGI B- Il punteggio è stato impietoso, 33-0, ma l'evento resta comunque storico:ha disputato la sua prima sfida sportiva contro una rappresentativa degliarabi uniti dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche, ad agosto. La partita di rugby è andata in scena a Dubai e dopo la prima partita vinta dagli israeliani se ne è disputata un'altra, mischiando le squadre. Le congratulazioni di Rivlin La doppia sfida è stata disputata venerdì e la nazionale disi è poi trattenuta nella metropoli araba per lo Shabbat. Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, si è congratulato con le due squadre e si è augurato di poter ricambiare "molto presto" l'ospitalità. "I leader politici possono firmare gli accordi ma per una verai dpopoli devono creare legami di amicizia e cooperazione in ogni ...

