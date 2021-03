Covid, folla per lo 'spring break': stato di emergenza a Miami (Di domenica 21 marzo 2021) Il sindaco di Miami Beach, in Florida, ha dichiarato lo stato di emergenza per le folle che hanno invaso la popolare località balneare per lo 'spring break', la celebre settimana di pausa accademica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 21 marzo 2021) Il sindaco diBeach, in Florida, ha dichiarato lodiper le folle che hanno invaso la popolare località balneare per lo '', la celebre settimana di pausa accademica ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid folla Covid, folla per lo 'spring break': stato di emergenza a Miami Il sindaco di Miami Beach, in Florida, ha dichiarato lo stato di emergenza per le folle che hanno invaso la popolare località balneare per lo 'spring break', la celebre settimana di pausa accademica ...

Como, primo weekend in zona rossa: città semi deserta Sono dunque lontane le immagini di folla nelle vie del centro storico così come sul lungolago degli scorsi fine settimana, prima del cambio di tonalità che ha reso più severe le regole anti Covid. ...

Proteste contro il lockdown in tutta Europa Migliaia di persone hanno protestato questo sabato a Londra contro il lockdown. Una folla superiore alle aspettative ha infranto la legge per manifestare ammassata e senza mascherina nelle strade dell ...

