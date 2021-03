Chiara Ferragni è una furia, Fedez rivela il nome della figlia in diretta social (Di sabato 20 marzo 2021) Fedez annuncia sui social il nome della figlia che Chiara Ferragni sta per dare alla luce? Quasi, perché il rapper se lo stava lasciando sfuggire. Parlando del segno zodiacale della secondogenita, Fedez ha detto: «Mia moglie mi ha appena detto che la V…». Poi si è bloccato di colpo quasi spaventato: «Oddio, la stavo chiamando per nome, che paura», ha detto con incredulità. Chiara Ferragni, che era seduta vicino al marito, subito ha specificato: «La bimba…», quasi a suggerirgli come dovrebbe chiamarla in attesa della sua nascita, per non “tradirsi”. Allora Fedez ha continuato il discorso sul segno zodiacale: «Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021)annuncia suiilchesta per dare alla luce? Quasi, perché il rapper se lo stava lasciando sfuggire. Parlando del segno zodiacalesecondogenita,ha detto: «Mia moglie mi ha appena detto che la V…». Poi si è bloccato di colpo quasi spaventato: «Oddio, la stavo chiamando per, che paura», ha detto con incredulità., che era seduta vicino al marito, subito ha specificato: «La bimba…», quasi a suggerirgli come dovrebbe chiamarla in attesasua nascita, per non “tradirsi”. Alloraha continuato il discorso sul segno zodiacale: «Se nasce oggi Baby V è dei Pesci, ...

