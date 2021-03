Anticorpi monoclonali, al via la cura anti-covid a Napoli: “Paziente migliora” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’Ospedale del Mare di Napoli sono stati somministrati ieri, per la prima volta in Campania, anticorpi monoclonali per la cura del covid-19. L’uomo, si apprende da fonti sanitarie, individuato dall’assistenza domiciliare covid dell’ASL Napoli 1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le pesanti comorbidita’, il Paziente e’ gia’ oggi in netto miglioramento dopo la somministrazione. Anche in Italia, gli anticorpi monoclonali sono entrati ufficialmente a far parte delle terapie per il trattamento del covid-19: ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’Ospedale del Mare disono stati somministrati ieri, per la prima volta in Campania,per ladel-19. L’uomo, si apprende da fonti sanitarie, individuato dall’assistenza domiciliaredell’ASL1 Centro, ha 57 anni e presenta un quadro estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le pescomorbidita’, ile’ gia’ oggi in nettomento dopo la somministrazione. Anche in Italia, glisono entrati ufficialmente a far parte delle terapie per il trattamento del-19: ...

