Akash Kumar, la sua verità sugli occhi azzurri e la fine del rapporto con Andrea Damante (Di sabato 20 marzo 2021) Akash Kumar è senza dubbio uno dei naufraghi più interessanti di questa nuova Isola dei Famosi, sia per il caratterino, che per i misteri che avvolgono il suo passato. Dopo aver scoperto come mai negli anni ha usato più nomi, adesso è l’ora di capire se i suoi occhi azzurri (quasi bianchi) sono veri o meno. Secondo Giacomo Urtis il modello si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento – vietato in Europa – che si chiama BrightOcular, per modificare il colore naturale dei suoi occhi. Facendo una ricerca ho scoperto che in passato Akash Kumar ha smentito le voci di una possibile operazione agli occhi. Il naufrago ha detto di aver ereditato questo bellissimo colore da sua madre Tania. “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun ... Leggi su biccy (Di sabato 20 marzo 2021)è senza dubbio uno dei naufraghi più interessanti di questa nuova Isola dei Famosi, sia per il caratterino, che per i misteri che avvolgono il suo passato. Dopo aver scoperto come mai negli anni ha usato più nomi, adesso è l’ora di capire se i suoi(quasi bianchi) sono veri o meno. Secondo Giacomo Urtis il modello si sarebbe sottoposto ad un delicatissimo intervento – vietato in Europa – che si chiama BrightOcular, per modificare il colore naturale dei suoi. Facendo una ricerca ho scoperto che in passatoha smentito le voci di una possibile operazione agli. Il naufrago ha detto di aver ereditato questo bellissimo colore da sua madre Tania. “Non so perché la gente sostenga questo, non ho fatto alcun ...

Advertising

BISLACCO3 : RT @brother_jude: Akash Kumar al quale non piace il trash #isola - lodoisperfect : RT @brother_jude: Akash Kumar al quale non piace il trash #isola - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021 Valerio Scanu contro Akash Kumar: Particolarmente esaltato. Ricordo quando mi ha insultato e… - etherealgraysxn : RT @brother_jude: Akash Kumar al quale non piace il trash #isola - Methamorphose30 : RT @trashfalso: Se non sapete chi votare potete eliminare: AKASH KUMAR oppure PABLO ROMEO oppure IL SINGLE ANDREA A voi la scelta?? #iso… -