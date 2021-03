Zack Snyder's Justice League: svelato il cameo del regista (Di venerdì 19 marzo 2021) In Zack Snyder's Justice League c'è un cameo del regista e online è stata condivisa l'immagine della scena. Zack Snyder's Justice League contiene un cameo del regista Zack Snyder in una delle prime scene del film. I fan sono riusciti a individuare il momento in cui appare in scena il filmmaker e hanno condiviso l'immagine sui social, permettendo così di notare il dettaglio anche a chi si fosse lasciato sfuggire il momento durante la visione dell'epica avventura. Dopo circa quindici minuti dall'inizio del film, Zack Snyder appare infatti in una scena con protagonista Lois Lane, interpretata da Amy Adams. Il ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 marzo 2021) In'sc'è undele online è stata condivisa l'immagine della scena.'scontiene undelin una delle prime scene del film. I fan sono riusciti a individuare il momento in cui appare in scena il filmmaker e hanno condiviso l'immagine sui social, permettendo così di notare il dettaglio anche a chi si fosse lasciato sfuggire il momento durante la visione dell'epica avventura. Dopo circa quindici minuti dall'inizio del film,appare infatti in una scena con protagonista Lois Lane, interpretata da Amy Adams. Il ...

