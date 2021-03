Valorant Red Bull Campus Clutch | in arrivo anche in Australia

Leggi su esports247

(Di venerdì 19 marzo 2021)Redquest’anno arriveràin. Si tratta del più grande torneo Esport universitario al mondo e fortunatamente per glini, quest’annoloro potranno partecipare. Come sempre, gli studenti di tutto il mondo gareggeranno surappresentando le loro rispettive università. Le competizioni si svolgeranno in località diverse prima di convergere alla finale globale. RedCinquanta paesi prendono parte al torneo, con oltre 300 università rappresentate. Attualmente, le competizioni si stanno svolgendo in India e nei Paesi Bassi, con molti paesi che hanno già completato le loro finali nazionali. Tuttavia,questo fine ...