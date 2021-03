Torino, la coalizione di centrosinistra dice no all’alleanza con M5s (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il dibattito di questi giorni ha reso necessario ritornare sul tema del perimetro della coalizione che intende presentarsi ai torinesi con un programma condiviso e un candidato che lo possa interpretare. In questo senso, per non disperdere quella comunità politica che ha sottoscritto il manifesto di valori a ottobre “Spazio Aperto”, si conferma che sarà questo l’assetto con cui ci presenteremo agli elettori, pronti al confronto con le altre forze politiche con cui potrebbero verificarsi delle convergenze programmatiche al secondo turno”. Con queste parole riportate in una nota a firma dei due segretari Paolo Furia e Mimmo Carretta, il centrosinistra chiude definitivamente la porta ad ogni possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle per la corsa a sindaco a Torino. Per il Partito Democratico torinese e alleati a sinistra riprende ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 19 marzo 2021) “Il dibattito di questi giorni ha reso necessario ritornare sul tema del perimetro dellache intende presentarsi ai torinesi con un programma condiviso e un candidato che lo possa interpretare. In questo senso, per non disperdere quella comunità politica che ha sottoscritto il manifesto di valori a ottobre “Spazio Aperto”, si conferma che sarà questo l’assetto con cui ci presenteremo agli elettori, pronti al confronto con le altre forze politiche con cui potrebbero verificarsi delle convergenze programmatiche al secondo turno”. Con queste parole riportate in una nota a firma dei due segretari Paolo Furia e Mimmo Carretta, ilchiude definitivamente la porta ad ogni possibile alleanza con il Movimento Cinque Stelle per la corsa a sindaco a. Per il Partito Democratico torinese e alleati a sinistra riprende ...

