Tardelli | oggi sembra che se un allenatore non sa fare il possesso palla è incapace

Su La Stampa Marco Tardelli commenta l'eliminazione delle squadre italiane dall'Europa. Una circostanza in cui il calcio italiano ha mostrato i suoi limiti, sia tecnici che tattici. "Un calcio che in casa propria è abituato a un arbitraggio diverso da quello che vediamo poi in Europa. Incrociamo giocatori che parlano con i piedi, non si lamentano, corrono e collaborano tra di loro. Undici in fase offensiva e difensiva, una corsa e una mentalità diverse. Il nostro problema, invece, è fare possesso palla, cominciando dal portiere con una serie infinita di passaggi e retropassaggi, che oltre agli sbadigli, spesso a causa di limiti tecnici, penalizzano le squadre. Ma il calcio moderno – secondo noi – obbliga a fare questo altrimenti l'allenatore non è capace e va esonerato.

