“Station 19”, nello Spin -off di Grey’s Anatomy arriva Gabriella Pession (Di venerdì 19 marzo 2021) L’italiana entra nel cast della serie di Shonda Rhimes Shonda Rhimes sceglie ancora l’Italia. La creatrice delle serie ABC “Grey’s Anathomy” e “Station 19” Spin off del medical drama, ha dimostrato già in passato di apprezzare gli attori italiani. Dopo Giacomo Gianniotti e Stefania Spampinato nel cast di Station 19, per una puntata speciale arriva Gabriella Pession. L’italiana apparirà in onda nella puntata del 25 marzo. La Pession è anche sposata con un attore di Grey’s, ovvero Richard Flood che interpreta il dottor Cormac Hayes. Secondo le prime informazioni avrà solo il ruolo di Guest star e farà la sua comparsa nell’ottavo episodio nei panni di una ex fiamma di Carina De Luca sorella del dottor De Luca (al centro del discusso colpo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 marzo 2021) L’italiana entra nel cast della serie di Shonda Rhimes Shonda Rhimes sceglie ancora l’Italia. La creatrice delle serie ABC “Anathomy” e “19”off del medical drama, ha dimostrato già in passato di apprezzare gli attori italiani. Dopo Giacomo Gianniotti e Stefania Spampinato nel cast di19, per una puntata speciale. L’italiana apparirà in onda nella puntata del 25 marzo. Laè anche sposata con un attore di, ovvero Richard Flood che interpreta il dottor Cormac Hayes. Secondo le prime informazioni avrà solo il ruolo di Guest star e farà la sua comparsa nell’ottavo episodio nei panni di una ex fiamma di Carina De Luca sorella del dottor De Luca (al centro del discusso colpo ...

TheItalianTimes : Pronti per una #vacanza spaziale? Arriva dal 2027 il primo #hotel nello #spazio e si chiamerà #VoyagerStation. Prog… - AD_italia : Voyager Station, il primo hotel nello spazio aprirà nel 2027 - AD Italia - AD_italia : Voyager Station, il primo hotel nello spazio aprirà nel 2027 - AD Italia - IoNonFaccioNien : RT @mediainaf: Come invecchiano i #cristalli usati per concentrare e rivelare raggi X e gamma nello #spazio? Lo studieranno Ezio Caroli ed… - ESA_Italia : RT @mediainaf: Come invecchiano i #cristalli usati per concentrare e rivelare raggi X e gamma nello #spazio? Lo studieranno Ezio Caroli ed… -