Sorteggi Europa League: i quarti di finale 2020-2021, tutti gli accoppiamenti (Di venerdì 19 marzo 2021) Sorteggi Europa League: i quarti di finale 2020-2021 Quali sono gli accoppiamenti per i quarti di finale e le semifinali della Uefa Europa League 2020-2021 al termine dei Sorteggi? Oggi, venerdì 19 marzo 2021, alle ore 13 a Nyon (Svizzera) è andato in scena il Sorteggio per i quarti di finale e l’accoppiamento delle semifinali a cui hanno preso parte otto squadre: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Granada (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Roma (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna). Questi gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021): idiQuali sono gliper idie le semifinali della Uefaal termine dei? Oggi, venerdì 19 marzo, alle ore 13 a Nyon (Svizzera) è andato in scena ilo per idie l’accoppiamento delle semifinali a cui hanno preso parte otto squadre: Ajax (Olanda), Arsenal (Inghilterra), Dinamo Zagabria (Croazia), Granada (Spagna), Manchester United (Inghilterra), Roma (Italia), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Villarreal (Spagna). Questi gli ...

Advertising

DiMarzio : #Milan eliminato, #ASRoma unica italiana in Europa. Ecco le possibili avversarie ai quarti di #UEL: domani i sorteg… - SkySport : Sorteggi Europa League, orari e dove vederli in streaming #SkyUEL #UEL #SkySport - SkySport : Europa League, cominciano i sorteggi ? Sorteggi Europa League Su Sky Sport 24, Sky Sport Football E in streaming su… - gilnar76 : SORTEGGI EUROPA LEAGUE LIVE! La #Roma sta per conoscere la sua avversaria nei quarti di finale #Asr #Asroma… - infoitsport : Sorteggi Champions League ed Europa League: ecco l’avversario della Roma -