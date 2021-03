Recensione Speravo de Morì Prima, anzi, qualcosa di diverso da una recensione (Di venerdì 19 marzo 2021) recensione Speravo De Morì Prima, la serie su Francesco Totti dal 19 marzo 2021 su Sky e NOW. Venerdì 19 marzo 2021 su Sky Atlantic e in streaming su NOW debutteranno i primi due episodi di Speravo De Morì Prima, una serie che racconterà l’ultimo anno e mezzo della carriera di Francesco Totti. Gli episodi sono già disponibili in antePrima per i clienti Extra da più di tre anni. La serie è prodotta con Wildside, Capri Entertainment, The New Life Company e Fremantle; è diretta da Luca Liguori e scritta da Stefano Bises con Michele Astori e Maurizio Careddu. Ecco un trailer: recensione Speravo De Morì Prima – anzi, ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 19 marzo 2021)De, la serie su Francesco Totti dal 19 marzo 2021 su Sky e NOW. Venerdì 19 marzo 2021 su Sky Atlantic e in streaming su NOW debutteranno i primi due episodi diDe, una serie che racconterà l’ultimo anno e mezzo della carriera di Francesco Totti. Gli episodi sono già disponibili in anteper i clienti Extra da più di tre anni. La serie è prodotta con Wildside, Capri Entertainment, The New Life Company e Fremantle; è diretta da Luca Liguori e scritta da Stefano Bises con Michele Astori e Maurizio Careddu. Ecco un trailer:De, ...

Advertising

moviestruckers : #SperavoDeMorìPrima, recensione della serie su #FrancescoTotti - raspa90 : RT @tvblogit: Speravo de Morì Prima, su Sky e Now la fine calcistica di Totti vista dalla cucina di una casa romana - SerieTvserie : Speravo de Morì Prima, su Sky e Now la fine calcistica di Totti vista dalla cucina di una casa romana - tvblogit : Speravo de Morì Prima, su Sky e Now la fine calcistica di Totti vista dalla cucina di una casa romana - rikcristil : #Speravodemorìprima arriva finalmente su @sky e @NOWTV_It e ci porta dentro casa Totti -