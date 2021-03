Paul Jackson morto a 73 anni | addio al re del basso

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Adnkronos) - E'a 73il bassista statunitense, uno dei fondatori della band jazz-funk The Headhunters assieme al grande pianista Herbie Hancock.il 18 marzo a Oakland in California, sua città natale. E' stato proprio il leggendario Herbie Hancock, sui social, ad annunciare la scomparsa dell'amico ed ex partner musicale: "Abbiamo perso un musicista incredibile.suonava ilelettrico come nessun altro. Poteva creare una nuova musica su ogni canzone ogni sera. Nessun altro potrebbe farlo! Veniva dalle sue influenze jazz. Faceva parte del suo genio. Buon viaggio per la tua prossima vita,".ha iniziato a suonare ...

(Adnkronos) - E' morto a 73 anni il bassista statunitense Paul Jackson, uno dei fondatori della band jazz-funk The Headhunters assieme al grande pianista Herbie Hancock. Jackson è morto il 18 marzo a ...