Omicidio Serena Mollicone, processo al via dopo 20 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) Omicidio Serena Mollicone, si apre oggi il processo per la morte della 18enne di Arce, uccisa nel 2001. Si comincia questa mattina, dopo 20 anni di indagini, colpi di scena e archiviazioni. Lunghissima la lista di testimoni, oltre duecento, sulla cui ammissione al procedimento deciderà oggi la Corte d'Assise di Cassino. L'ultimo ostacolo all'inizio del processo è arrivato qualche mese fa per il trasferimento di due giudici togati della Corte di Assise dal tribunale, circostanza che ha spinto il presidente Massimo Capurso a rimandare la pensione per presiedere la Corte e scongiurare ulteriori rinvii. La prima udienza si svolgerà a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid ma la stampa locale ha già scritto al presidente del Tribunale chiedendo che si trovi una ...

