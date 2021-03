Napoli, con il ritorno di Demme la squadra subisce di meno (Di venerdì 19 marzo 2021) L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su Diego Demme, affermando che il suo ritorno in campo con il Napoli ha apportato benefici alla squadra. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 19 marzo 2021) L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma su Diego, affermando che il suoin campo con ilha apportato benefici alla. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AndreaBricchi77 : Per capirci: il Milan con 8 positivi, il Toro, il Genoa, la Juve, il Napoli, tutto bene. Due positivi e mezzo all'i… - romeoagresti : @gumas75 @Simon_Forever L'Inter non c'entra niente. Bisogna prendersela con la bestialità del protocollo e con le s… - SkyTG24 : 66 anni fa nasceva #PinoDaniele: ricordiamo il grande cantante con le note del pianoforte suonate dal comandante de… - iamjohnnystone : #Younes convocato in nazionale. Qua a #Napoli giocava a carte Uno con Llorente e Milik. - FrancescoBonia1 : RT @SimoneCristao: Unpopular #Calhanoglu 1. Fino dicembre tra migliori del torneo 2. 17/01 Covid con sintomi, guarisce il 29/01, torna co… -