Monoclonali anti Covid, al via uso in Italia: a quali pazienti andranno (Di venerdì 19 marzo 2021) Al via in diversi ospedali Italiani l’uso degli anticorpi Monoclonali per la cura anti-Covid. “Tutto è pronto allo Spallanzani per iniziare la somministrazione secondo il programma di ministero della Salute-Aifa-Regione Lazio”, fa sapere in una nota l’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma. Questi farmaci, precisano dallo Spallanzani, “saranno somministrati a persone con diagnosi di Covid-19 in fase iniziale di malattia che non necessitano di ricovero in ospedale, ma con particolari condizioni di aumentato rischio di peggioramento clinico. I pazienti verranno individuati dai medici di pronto soccorso e dai medici curanti a domicilio e inviati al centro di somministrazione territorialmente più vicino”. Sugli anticorpi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Al via in diversi ospedalini l’uso deglicorpiper la cura. “Tutto è pronto allo Spallanzani per iniziare la somministrazione secondo il programma di ministero della Salute-Aifa-Regione Lazio”, fa sapere in una nota l’Istituto nazionale per le malattie infettive di Roma. Questi farmaci, precisano dallo Spallanzani, “saranno somministrati a persone con diagnosi di-19 in fase iniziale di malattia che non necessitano di ricovero in ospedale, ma con particolari condizioni di aumentato rischio di peggioramento clinico. Iverranno individuati dai medici di pronto soccorso e dai medici cura domicilio e inviati al centro di somministrazione territorialmente più vicino”. Suglicorpi ...

