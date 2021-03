Milano-Sanremo 2021: tutti gli italiani in gara. 47 azzurri al via! Spiccano Nibali, Trentin, Nizzolo, Viviani e Bettiol (Di venerdì 19 marzo 2021) Tra poco più di 24 ore, 47 azzurri prenderanno il via della 112esima edizione della Milano-Sanremo. Nel suo leggendario percorso, che quest’anno sarà di ben 299 chilometri, nonostante l’assenza del Passo del Turchino per via di una frana, il finale di corsa sarà sempre quello: dai tre Capi, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, sino allo spettacolo della Cipressa e del Poggio, con il leggendario finale di via Roma. Un traguardo che tre anni fa ci ha regalato delle bellissime gioie grazie al trionfo del faro italiano Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). Quest’anno il siciliano avrà contro di sé un parterre di rivali più ricco che mai, ma avrà con sé due fidi scudieri come Nicola Conci e Jacopo Mosca. Molto bella anche l’UAE Team Emirates, che porterà in riviera due punte azzurre del calibro di Matteo Trentin ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Tra poco più di 24 ore, 47prenderanno il via della 112esima edizione della. Nel suo leggendario percorso, che quest’anno sarà di ben 299 chilometri, nonostante l’assenza del Passo del Turchino per via di una frana, il finale di corsa sarà sempre quello: dai tre Capi, Capo Mele, Capo Cervo, Capo Berta, sino allo spettacolo della Cipressa e del Poggio, con il leggendario finale di via Roma. Un traguardo che tre anni fa ci ha regalato delle bellissime gioie grazie al trionfo del faro italiano Vincenzo(Trek-Segafredo). Quest’anno il siciliano avrà contro di sé un parterre di rivali più ricco che mai, ma avrà con sé due fidi scudieri come Nicola Conci e Jacopo Mosca. Molto bella anche l’UAE Team Emirates, che porterà in riviera due punte azzurre del calibro di Matteo...

