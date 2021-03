Milano-Sanremo 2021, le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Van Aert e Van der Poel, Alaphilippe leggermente dietro (Di venerdì 19 marzo 2021) La vigilia della Milano-Sanremo 2021 sta scorrendo come meglio non si potrebbe. 175 corridori sono in trepidante attesa di incontrarsi domani mattina e percorrere i 299 chilometri che li separano dal sogno di diventare il centododicesimo vincitore della ‘Classicissima’, trionfando sul traguardo di via Roma dopo una lunga corsa dalla Lombardia alla Riviera ligure. Sono in tre, i soliti tre, a godere del favore del pronostico, coloro che già nella Tirreno-Adriatico hanno messo sul piatto la condizione giusta per arrivare prontissimi alla prima grande corsa di un giorno del 2021: Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Julian Alaphilippe sono coloro che presumibilmente, almeno per i bookmakers, si giocheranno il successo finale. Le agenzie di ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) La vigilia dellasta scorrendo come meglio non si potrebbe. 175 corridori sono in trepidante attesa di incontrarsi domani mattina e percorrere i 299 chilometri che li separano dal sogno di diventare il centododicesimo vincitore della ‘Classicissima’, trionfando sul traguardo di via Roma dopo una lunga corsa dalla Lombardia alla Riviera ligure. Sono in tre, i soliti tre, a godere del favore del pronostico, coloro che già nella Tirreno-Adriatico hanno messo sul piatto la condizione giusta per arrivare prontissimi alla prima grande corsa di un giorno del: Wout van, Mathieu van dere Juliansono coloro che presumibilmente, almeno per i, si giocheranno il successo finale. Le agenzie di ...

