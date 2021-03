In Sardegna l'obbligo dei test agli sbarchi è "legittimo" (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - È legittima l'ordinanza regionale che impone i test per il Covid a chi arriva in Sardegna, introdotta per proteggere l'isola 'zona bianca'. Il Tar ha respinto l'istanza cautelare chiesta dall'avvocato Francesco Scifo e da un gruppo di cittadini riuniti nel Comicost-Comitato per le libertà costituzionali contro il provvedimento firmato il 5 marzo scorso dal presidente Christian Solinas per introdurre dall'8 marzo i controlli anti-Covid sui passeggeri negli scali della Sardegna. Il 9 marzo un decreto del presidente del Tar Sardegna, Dante D'Alessio, aveva già rigettato la richiesta di sospensiva. Scifo, avvocato di Cagliari con studio anche a Roma, che esercita nella penisola ed è costretto spesso a viaggiare per lavoro, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di Solinas nella parte in cui ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - È legittima l'ordinanza regionale che impone iper il Covid a chi arriva in, introdotta per proteggere l'isola 'zona bianca'. Il Tar ha respinto l'istanza cautelare chiesta dall'avvocato Francesco Scifo e da un gruppo di cittadini riuniti nel Comicost-Comitato per le libertà costituzionali contro il provvedimento firmato il 5 marzo scorso dal presidente Christian Solinas per introdurre dall'8 marzo i controlli anti-Covid sui passeggeri negli scali della. Il 9 marzo un decreto del presidente del Tar, Dante D'Alessio, aveva già rigettato la richiesta di sospensiva. Scifo, avvocato di Cari con studio anche a Roma, che esercita nella penisola ed è costretto spesso a viaggiare per lavoro, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di Solinas nella parte in cui ...

