Giorgia Meloni fa il cazziatone a Salvini sul candidato sindaco di Roma

(Di venerdì 19 marzo 2021) Lo hanno sempre raccontato come un giardino dell’Eden in cui Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega correvano liberamente alla ricerca di un obiettivo comune. Una narrazione biblica smentita, ancora una volta, dai fatti. E così, anche sul nome deldel Centrodestra per, i bisticci continui tra i due segretari dei due principali partiti dell’alleanza (?) di centrodestra proseguono liberamente. Quel centrodestra unito, raccontato dalle manifestazioni di piazza e dalle foto su Instagram tra baci e abbracci, non esiste e, forse, non è mai esistito. E cosìcontrosui candidati alle prossime elezioni (capitoline e non solo) diventa un caso politico.controsul...

"Riorganizzare la destra in Europa" con Matteo Salvini,e il premier polacco Mateusz Morawicek. È questa la nuova sfida politica di Viktor Orban, premier ungherese e leader del partito ...'Sono totalmente in linea con: ritengo che l'emissione dei certificati verdi digitali sia l'unica soluzione per consentire ai cittadini di viaggiare in sicurezza in Europa e per salvare la stagione turistica estiva. ...E se Matteo Salvini imputa a Giorgia Meloni l’impasse di questi giorni, la leader di Fratelli d’Italia risponde che per chiudere la partita “basta mezz’ora”. Intanto resta tutto fermo a partire da ..."Sono totalmente in linea con Giorgia Meloni: ritengo che l'emissione dei certificati verdi digitali sia l'unica soluzione per consentire ai cittadini di viaggiare in sicurezza in Europa e per salvare ...