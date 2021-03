Draghi a Bergamo e il profumo della speranza (Di venerdì 19 marzo 2021) Si pianta un albero per celebrare la vita. Mario Draghi, presidente del Consiglio, giovedì mattina ha messo a dimora un tiglio in quello che è e sarà il bosco della memoria. Forse anche le essenze hanno un significato particolare. Accanto al piccolo tiglio c’è un faggio un po’ più grande, segno della Bergamo che c’era alla Trucca prima del Covid. Il faggio è l’ultimo albero a perdere le foglie e il più ritardatario nelle nuove gemme. Un po’ come questa provincia, segnata dal Covid, pronta a far fronte ad un’emergenza inimmaginabile e impossibile da affrontare, pudica e resistente fino alla fine. Quel faggio ha ancora le foglie secche in cima ai suoi rami. La pioggia, il vento freddo e la neve dell’inverno non le hanno ancora portare a terra. Bergamo è così, come noi, come quel faggio. Sappiamo ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Si pianta un albero per celebrare la vita. Mario, presidente del Consiglio, giovedì mattina ha messo a dimora un tiglio in quello che è e sarà il boscomemoria. Forse anche le essenze hanno un significato particolare. Accanto al piccolo tiglio c’è un faggio un po’ più grande, segnoche c’era alla Trucca prima del Covid. Il faggio è l’ultimo albero a perdere le foglie e il più ritardatario nelle nuove gemme. Un po’ come questa provincia, segnata dal Covid, pronta a far fronte ad un’emergenza inimmaginabile e impossibile da affrontare, pudica e resistente fino alla fine. Quel faggio ha ancora le foglie secche in cima ai suoi rami. La pioggia, il vento freddo e la neve dell’inverno non le hanno ancora portare a terra.è così, come noi, come quel faggio. Sappiamo ...

