Dopo i down di Facebook, Instagram e WhatsApp ancora qualche piccolo problema con le spunte blu (Di venerdì 19 marzo 2021) Tutto il mondo è paese, quando si tratta di far fronte a Facebook down, Instagram down e WhatsApp down. Tutti e tre i servizi di social networking e di messaggistica istantanea sono andati giù per almeno un’ora tra le 19.00 e le 20.00 circa (ora italiana). Facebook Inc. – che possiede anche WhatsApp e Instagram – ha diffuso un messaggio di scuse quando il problema era ormai risolto. Tuttavia, in base all’esperienza dei singoli utenti e anche a quella di diversi esperti di tech a livello internazionale, permangono ancora – nella serata del 19 marzo – alcun e piccole disfunzioni, come ad esempio il mancato passaggio alle spunte blu di WhatsApp quando i messaggi inviati ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Tutto il mondo è paese, quando si tratta di far fronte a. Tutti e tre i servizi di social networking e di messaggistica istantanea sono andati giù per almeno un’ora tra le 19.00 e le 20.00 circa (ora italiana).Inc. – che possiede anche– ha diffuso un messaggio di scuse quando ilera ormai risolto. Tuttavia, in base all’esperienza dei singoli utenti e anche a quella di diversi esperti di tech a livello internazionale, permangono– nella serata del 19 marzo – alcun e piccole disfunzioni, come ad esempio il mancato passaggio alleblu diquando i messaggi inviati ...

MFerro10 : Tutta la giornata top e adesso così down che ho smesso ora di piangere dopo mezz'ora di crollo emotivo - Frances81737925 : @gio82es Qui si rischia l'infarto di sicuro... stiamo calme stasera, che dopo il down di tutte le app, ci serve un attimo di respiro ???? - AMarco1987 : WhatsApp e Instagram down nel pomeriggio. Il problema rientra dopo un’ora - Il Sole 24 ORE @sole24ore - bellastoria33 : #eligreg che era preoccupata dopo lo scherzo delle iene per IG in down me la immagino così.. ?????? #gregorelli… - undy9503 : RT @_Mikii01_: Fabrizio pubblica su Ig dopo settimane e giustamente manda tutto in down ?? -