Delitto di Garlasco, la Cassazione nega il ricorso ad Alberto Stasi: no ad un nuovo processo (Di venerdì 19 marzo 2021) Capolinea per le speranze di Alberto Stasi di veder revisionato il processo che lo ha condannato per il Delitto di Garlasco. La difesa di Stasi ha provato ad aprire uno spiraglio per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per la morte di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Dopo la decisione contraria della Corte d’Appello, segue ora quella del massimo organo giuridico italiano. Delitto Garlasco, no della Cassazione a Stasi La notizia segue per l’appunto la decisione della Corte d’Appello di Brescia di non revisionare il processo a carico di Alberto Stasi. La richiesta era stata rifiutata lo scorso ottobre 2020 e si basava sulla volontà ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Capolinea per le speranze didi veder revisionato ilche lo ha condannato per ildi. La difesa diha provato ad aprire uno spiraglio per, condannato a 16 anni per la morte di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Dopo la decisione contraria della Corte d’Appello, segue ora quella del massimo organo giuridico italiano., no dellaLa notizia segue per l’appunto la decisione della Corte d’Appello di Brescia di non revisionare ila carico di. La richiesta era stata rifiutata lo scorso ottobre 2020 e si basava sulla volontà ...

Advertising

messveneto : Delitto di Garlasco, la Cassazione conferma il no alla revisione del processo Stasi: Respinto il ricorso della dife… - Italia_Notizie : Delitto di Garlasco, la Cassazione conferma il no alla revisione del processo: respinto il ricorso di Alberto Stasi - Piergiulio58 : Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi.???? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi - leggoit : Delitto di Garlasco, la Cassazione dice no alla revisione del processo di Alberto Stasi -