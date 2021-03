Decreto Sostegni da 32 miliardi, via libera ai ristori nel Cdm: ecco cosa prevede (Di venerdì 19 marzo 2021) Decreto Sostegni approvato: cosa prevede Approvato in Cdm il Decreto Sostegni che contiene lo stanziamento di 32 miliardi a favore di famiglie, imprese e lavoratori colpiti dalla pandemia di Covid-19. ristori per le imprese che hanno subito un calo di fatturato del 30%, aiuti per gli autonomi e gli stagionali, rinvio dei versamenti fiscali fino ad aprile, doppio binario per la proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti e 2,8 miliardi per il piano vaccinale e le cure anti-Covid. Queste alcune delle principali misure contenute nella bozza: Stanziati 1,7 mld per settore turismo Ammontano a 1,7 miliardi le risorse stanziate dal Dl Sostegni per il settore del turismo, uno dei più ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021)approvato:Approvato in Cdm ilche contiene lo stanziamento di 32a favore di famiglie, imprese e lavoratori colpiti dalla pandemia di Covid-19.per le imprese che hanno subito un calo di fatturato del 30%, aiuti per gli autonomi e gli stagionali, rinvio dei versamenti fiscali fino ad aprile, doppio binario per la proroga della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti e 2,8per il piano vaccinale e le cure anti-Covid. Queste alcune delle principali misure contenute nella bozza: Stanziati 1,7 mld per settore turismo Ammontano a 1,7le risorse stanziate dal Dlper il settore del turismo, uno dei più ...

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - fattoquotidiano : Decreto Sostegni, resta il nodo cartelle. Di Nicola: “Ennesimo condono a vantaggio degli evasori. In Senato non avr… - CarloCalenda : L’impressione è che il decreto sostegni sia oggettivamente insufficiente. Le perdite si stanno cumulando da troppo… - SkyTG24 : Decreto #Sostegni, il #Cdm approva il testo. #Draghi in conferenza stampa. DIRETTA - FirenzePost : Decreto Sostegni: Nico Gronchi, Confesercenti Toscana, indennizzi solo del 5-7% -