Crac Popolare Vicenza | ex presidente Zonin condannato a 6 anni e 6 mesi

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – L’exdella Bancadi, Gi, è statoa 6e 6dal Tribunale dinel processo di primo grado (durato duee con 116 udienze) per le irregolarità legate alla gestione dell’istituto, poi dichiarato fallito. L’accusa aveva chiesto 10di reclusione. L’ex vicedirettore generale Emanuele Giustini ha ricevuto invece una condanna a 6e 3, mentre gli ex vice DG Paolo Marin e Andrea Piazzetta a 6. Sono stati assolti l’ex consigliere Giuseppe Zigliotto e l’ex dirigente Massimiliano Pellegrini, perché il fatto non costituisce reato. I reati contestati agli imputati ...

