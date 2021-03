Caso tamponi Lazio, il testimone: «Nessuna autorizzazione a Immobile per partire» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il direttore della Asl Roma 1 ha testimoniato in merito al Caso tamponi Lazio, rivelando particolari importanti L’udienza è stata rinviata al prossimo 26 marzo e la Lazio spera di risolvere il Caso tamponi facendo riferimento anche su un testimone, Enrico Di Rosa, 62 anni e direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 1. Il direttore è stato inserito come testimone perché proprio lui – secondo la memoria difensiva – avrebbe autorizzato alla partenza di Ciro Immobile per Torino, dove ha giocato e segnato contro i granata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Raggiunto telefonicamente da La Gazzetta dello Sport, il medico ha dichiarato: «Io non ho mai dato alcuna ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il direttore della Asl Roma 1 ha testimoniato in merito al, rivelando particolari importanti L’udienza è stata rinviata al prossimo 26 marzo e laspera di risolvere ilfacendo riferimento anche su un, Enrico Di Rosa, 62 anni e direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Asl Roma 1. Il direttore è stato inserito comeperché proprio lui – secondo la memoria difensiva – avrebbe autorizzato alla partenza di Ciroper Torino, dove ha giocato e segnato contro i granata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Raggiunto telefonicamente da La Gazzetta dello Sport, il medico ha dichiarato: «Io non ho mai dato alcuna ...

