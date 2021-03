Calcio | Juventus | Bentancur guarito dal Covid torna ad allenarsi

Advertising

ZZiliani : Poi se critichi la #Gazzetta, o #Sky, o l'Istituto Luce per la loro sudditanza nei confronti della #Juventus, ti pr… - SkySport : Juventus, Bentancur negativo al Covid: convocato per la gara col Benevento - tuttosport : #Juve-Benevento, la mossa di Pirlo: #Chiesa al posto di Cuadrado - IAMCALCIOBENEVE : Juventus. Contro il Benevento dubbio tra i pali e a centrocampo - susydigennaro : RT @napolimagazine: TUTTOSPORT - La Juventus punta Jorginho ed Emerson Palmieri per l'estate -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juventus

Tuttosport

Per il resto cammino che si prospetta davvero complicato a partire dae Parma per finire ... Unpropositivo che ha permesso ai liguri di non fare da comparsa ma addirittura di andare a ...Si è parlato di, addirittura di Milan ma anche di top club esteri. Ma anche di Napoli e proprio in questa direzione vanno le parole di uno storico allenatore delitaliano e grande ...Torino, 19 mar. (Adnkronos) - Rodrigo Bentancur terminato il regime di isolamento è tornato ad allenarsi con la Juventus. L'ok al giocatore è ...Il classe 1998, in estate, potrebbe tornare in una big del nostro calcio. Queste le parole di Sconcerti su Locatelli ... ex Milan ed oggi obiettivo di mercato della Juventus. Mario Sconcerti, ...