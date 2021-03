Alienware | presentato il primo notebook da gaming con Cherry MX

(Di venerdì 19 marzo 2021) L’esperienza videoludica in undapassa dalla tastiera.presenta ildaconMX Chi acquista undasicuramente ha un’aspettativa molto alta. L’azienda statunitense hailal mondo dotato di una tastiera molto speciale: laMX. I nuovi m15 R4 e m17 R4 saranno quindi equipaggiati con questa tastiera. La collaborazione conMX (noti anche come Project X) affonda le radici tre anni fa. L’obiettivo comune è quello di fornire un‘esperienza di tastiera meccanica in un. Offrendo così un vantaggio sostanziale nei giochi ...

Dopo una collaborazione con Cherry MX lunga tre anni, Dell ha presentato gli switch Cherry MX Ultra - Low Profile, dei tasti meccanici riprogettati per la tastiera dei suoi gaming - notebook m15 R4 e m17 R4. Le tastiere meccaniche sono ... sia per l'istruzione che per il divertimento e, di conseguenza, durante il CES 2021 , ha presentato diversi notebook/computer, ad alte prestazioni per i gamers affezionati al brand. Dell aggiorna i laptop da gaming Alienware R4: ora hanno una tastiera meccanica con switch Cherry MX, processore Intel di 10a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 3080.