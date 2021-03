Al Bano non si fida di AstraZeneca: “Voglio vaccinarmi con Sputnik” (Di venerdì 19 marzo 2021) Ospite a Porta a Porta, Al Bano Carrisi ha spiegato di non fidarsi di AstraZeneca e se deve vaccinarsi vuole farlo con Sputnik o Pfizer. Dopo aver valutato i casi di morte avvenuti successivamente all’inoculazione del vaccino AstraZeneca, in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea, l’agenzia della medicina europea (Ema) ha sciolto le riserve e tranquillizzato tutti sulla sicurezza del vaccino sviluppato ad Oxoford. Insomma si è trattata di semplice precauzione ed ora è stato accertato che i casi di trombosi verificatisi non sono collegati all’inoculazione del vaccino. Nonostante le rassicurazioni sono molti coloro i quali ritengono che il vaccino AstraZeneca non sia affidabile, così come sono tanti coloro i quali ritengono che al momento non ci si ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ospite a Porta a Porta, AlCarrisi ha spiegato di nonrsi die se deve vaccinarsi vuole farlo cono Pfizer. Dopo aver valutato i casi di morte avvenuti successivamente all’inoculazione del vaccino, in Italia e in altri Paesi dell’Unione Europea, l’agenzia della medicina europea (Ema) ha sciolto le riserve e tranquillizzato tutti sulla sicurezza del vaccino sviluppato ad Oxoford. Insomma si è trattata di semplice precauzione ed ora è stato accertato che i casi di trombosi verificatisi non sono collegati all’inoculazione del vaccino. Nonostante le rassicurazioni sono molti coloro i quali ritengono che il vaccinonon sia afbile, così come sono tanti coloro i quali ritengono che al momento non ci si ...

Advertising

nove : Questa sera alle 22.45 non perdete il nuovo appuntamento con #LaConfessione: @petergomezofficial intervista Al Bano… - LucaBonini10 : RT @CalosiGuido: La Rai invita Al Bano a parlare del vaccino #AstraZeneca a Porta a porta. A questo punto penso che uno sciopero del canon… - uaua75 : RT @nove: Questa sera alle 22.45 non perdete il nuovo appuntamento con #LaConfessione: @petergomezofficial intervista Al Bano. @tvloftoffi… - PaolaTacconi : RT @LucillaMasini: Vespa intervista Al Bano su Astrazeneca. Rai1 raccomanda di non perdere il prossimo confronto con Povia sulla fissione n… - Marilen97832318 : RT @LucillaMasini: Vespa intervista Al Bano su Astrazeneca. Rai1 raccomanda di non perdere il prossimo confronto con Povia sulla fissione n… -