“Vuole dormire in camera con noi”. Chi l’ha visto, gli audio sconvolgenti della mamma di Benno Neumair: “Tanta paura di lui”. E spunta il giallo delle chiavi (Di giovedì 18 marzo 2021) Cerca di ricostruire tutta la vicenda Chi l’ha visto. Il programma di Federica Sciarelli lo fa partendo dalle ultime rivelazioni su Benno Neumair e sull’omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli, i suoi genitori, i coniugi scomparsi a Bolzano. La trasmissione di Raitre, con una ricostruzione, ha mostrato il dialogo tra Benno e la sorella Madè, precedente alla sua confessione, in cui Madè espone al giovane i suoi dubbi su cosa è successo ai genitori, e gli chiede di giurargli di non sapere proprio nulla. Benno è nervoso, risponde male a Madè che sospetta di lui, sostiene di non sapere niente e di aver detto tutto alla pm. “Non mi provocare”, le dice. “Perché, se ti provoco cosa succede?”. “Succede che la famiglia è rotta”, risponde lui. “La famiglia è rotta comunque ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Cerca di ricostruire tutta la vicenda Chi. Il programma di Federica Sciarelli lo fa partendo dalle ultime rivelazioni sue sull’omicidio di Petere Laura Perselli, i suoi genitori, i coniugi scomparsi a Bolzano. La trasmissione di Raitre, con una ricostruzione, ha mostrato il dialogo trae la sorella Madè, precedente alla sua confessione, in cui Madè espone al giovane i suoi dubbi su cosa è successo ai genitori, e gli chiede di giurargli di non sapere proprio nulla.è nervoso, risponde male a Madè che sospetta di lui, sostiene di non sapere niente e di aver detto tutto alla pm. “Non mi provocare”, le dice. “Perché, se ti provoco cosa succede?”. “Succede che la famiglia è rotta”, risponde lui. “La famiglia è rotta comunque ...

