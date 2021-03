Via le parolacce. E i Maneskin zitti e buoni (Di giovedì 18 marzo 2021) Non sarà lo spirito del rock, però è di sicuro lo spirito dei tempi. Il sì dei Maneskin alla richiesta di modificare la loro zitti e buoni come richiesto dall'Eurovision Song Contest , addolcendo un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Non sarà lo spirito del rock, però è di sicuro lo spirito dei tempi. Il sì deialla richiesta di modificare la lorocome richiesto dall'Eurovision Song Contest , addolcendo un ...

Advertising

CordaniTeresa : RT @LucaDondoni: . @Maneskin: ribelli, non scemi: “Il rock è la nostra rivoluzione. E non è questione di parolacce” - unbelrumore : RT @LucaDondoni: . @Maneskin: ribelli, non scemi: “Il rock è la nostra rivoluzione. E non è questione di parolacce” - LucaDondoni : . @Maneskin: ribelli, non scemi: “Il rock è la nostra rivoluzione. E non è questione di parolacce” - Piergiulio58 : Maneskin, via le parolacce da Zitti e Buoni: 'Ribelli, non scemi'. POVERI NOI...?? - infoitcultura : Maneskin, via le parolacce da Zitti e Buoni: 'Ribelli, non scemi' -