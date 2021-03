Vergine (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo scrittore Michael Ondaatje, della , celebra “la presenza nascosta degli altri in noi, anche quelli che abbiamo conosciuto per poco tempo. Li conteniamo per il resto della nostra vita, a ogni confine che attraversiamo”. Mentre ti... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Lo scrittore Michael Ondaatje, della , celebra “la presenza nascosta degli altri in noi, anche quelli che abbiamo conosciuto per poco tempo. Li conteniamo per il resto della nostra vita, a ogni confine che attraversiamo”. Mentre ti... Leggi

Advertising

fattoquotidiano : SEGNALAZIONE SOSPETTA “Mezzo milione versato dal partito alla società privata di Centemero” [Stefano Vergine] - GinoStigliani : ?? Il Presidente dell'Ente Bilaterale Territorile terziario di Lecce, Vito Vergine, noto anche come il creatore dell… - chiara_3_ : @maky_____ SIGNORE BEATO MARIA VERGINE DIVINA MAKY MI FAI MORIRE COSÌ - wileaffarista : @zeroinamore Come sarebbe il mondo se i non-vergine la smettessero di creare le premesse per far innervosire i verg… - francescocipe : @dave_iron @Dionisio_lysios @Vince7914 @MarcoRizzoPC 5Servi nati di dx come Cicciolina è ancora vergine....... -