Un bosco che ha bisogno di cure Serve un vaccino contro la sfiducia

(Di giovedì 18 marzo 2021) di Alberto Ceresoli Uncresce in silenzio, ma hadiper farlo bene e diventare perenne, soprattutto se i germogli che gli hanno dato vita sono la vita stessa di uomini e donne, sradicati dalla loro terra per colpa di un virus cieco e violento che non ha avuto rispetto di niente e di nessuno. Il primo «nutrimento» aldella Memoria che Bergamo ha voluto dedicare alle vittime del Covid lo darà questa mattina il presidente del Consiglio Mario Draghi, alla sua prima uscita ufficiale fuori dalla Capitale.