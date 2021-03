Traffico Roma del 18-03-2021 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi scarsa la circolazione sulla rete viaria della capitale soprattutto in virtù dei provvedimenti adottati nell’ambito della lotta del covid-19 unica segnalazione di rilievo sulla carreggiata interna del raccordo Ci sono code per incidente dallaFiumicino alla pisana rallentamenti e code esterna in prossimità dell’uscita per via della Pisana altro incidente sulla Tiburtina al di fuori del raccordo nella zona di Settecamini all’altezza di via coponia verso Tivoli Ci sono code a partire da via Tivoli aNord proseguono i lavori su via di Grottarossa dove si viaggia a senso unico alternato all’altezza di via Germana Stefanini inevitabile la formazione di rallentamenti nelle due direzioni lavori in corso anche sulla...