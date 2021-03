Tomori pazzo di… Maldini: “Come avere Cristiano Ronaldo o Lionel Messi…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è rivelato essere una sopresa per il Milan e potrebbe essere l'arma vincente per il proseguimento della stagione tra Europa League e campionato. Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato al Times tra presente e futuro.Tomori: "Al Milan sto bene. avere Maldini accanto..."caption id="attachment 1094835" align="alignnone" width="731" Tomori (getty images)/caption"Prima di venire qui ho parlato con Paolo Maldini. Ovviamente sapevo che il Milan era un grande club, ma quando sono arrivato e sono andato al museo di Casa Milan, ho visto tutti i Palloni d'Oro, le foto dei grandi giocatori che ci sono stati prima, poi le sette Champions League e ho capito davvero cosa significa essere qui. Spettacolare", ha detto Tomori. "Quando vado al campo di allenamento e vedo le ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Si è rivelato essere una sopresa per il Milan e potrebbe essere l'arma vincente per il proseguimento della stagione tra Europa League e campionato. Fikayo, difensore rossonero, ha parlato al Times tra presente e futuro.: "Al Milan sto bene.accanto..."caption id="attachment 1094835" align="alignnone" width="731"(getty images)/caption"Prima di venire qui ho parlato con Paolo. Ovviamente sapevo che il Milan era un grande club, ma quando sono arrivato e sono andato al museo di Casa Milan, ho visto tutti i Palloni d'Oro, le foto dei grandi giocatori che ci sono stati prima, poi le sette Champions League e ho capito davvero cosa significa essere qui. Spettacolare", ha detto. "Quando vado al campo di allenamento e vedo le ...

Tomori pazzo di… Maldini: "Come avere Cristiano Ronaldo o Lionel Messi…" ItaSportPress Milan News 24 Pioli in conferenza: «L'ho dovuto sostituire per un problema fisico» 11/03/2021 21.27 Tomori: «Contenti del risultato ma avremmo ...

