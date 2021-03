Tamponamento tra due autotreni sulla A1: muore una ragazza schiacciata tra i due mezzi pesanti (Di giovedì 18 marzo 2021) Sinistro fatale stamattina all’altezza di Roncocesi, alle porte di Reggio Emilia, al chilometro 133 in direzione sud dell’autostrada A1. Erano circa le 8 di mattina (il Resto del Carlino parla di 7.50, la Repubblica di 8.30) quando due autotreni – uno che trasportava legname ed un telonato – si sono scontrati tra loro per cause L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Sinistro fatale stamattina all’altezza di Roncocesi, alle porte di Reggio Emilia, al chilometro 133 in direzione sud dell’autostrada A1. Erano circa le 8 di mattina (il Resto del Carlino parla di 7.50, la Repubblica di 8.30) quando due– uno che trasportava legname ed un telonato – si sono scontrati tra loro per cause L'articolo NewNotizie.it.

