Sedicenne cade in un pozzo | mentre gioca a pallone | le sue condizioni

Palermo, cade in un pozzo mentre gioca. Sedicenne salvato dai pompieri

La Repubblica

Un ragazzo di 16 anni è caduto in un pozzo profondo una decina di metri a Palermo in cortile Chiavelli, ma è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i ... Tragedia sfiorata a Palermo dove un ragazzo di sedici anni è caduto in un pozzo profondo circa venti metri in cortile Chiavelli ...