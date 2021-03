Putin sfida Biden in streaming. La grande partita del gas che disorienta l’Europa (Di giovedì 18 marzo 2021) “Parliamoci in streaming. Proseguiamo la nostra discussione aperta, diretta, online”. “Sarebbe interessante per i russi, gli americani e i cittadini di molti altri Paesi”. Il giorno dopo l’intervista in cui Joe Biden ha acconsentito a definirlo come “un assassino”, Vladimir Putin risponde con fredda ironia: “Chi lo dice lo è , vediamo sempre le nostre qualità in un’altra persona e pensiamo che sia uguale a noi”. Il presidente russo augura all’omologo americano “una buona salute” e lo invita a un colloquio online nei prossimi giorni, magari lunedì, dopo un weekend di riposo nella taiga e dopo avergli ricordato la pesante eredità della storia Usa, tra cui l’atomica sganciata sul Giappone, la storia di schiavitù e il massacro dei nativi - “Altrimenti, da dove sarebbe uscito il movimento Black Lives Matter?” “Potremmo parlare sia di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Parliamoci in. Proseguiamo la nostra discussione aperta, diretta, online”. “Sarebbe interessante per i russi, gli americani e i cittadini di molti altri Paesi”. Il giorno dopo l’intervista in cui Joeha acconsentito a definirlo come “un assassino”, Vladimirrisponde con fredda ironia: “Chi lo dice lo è , vediamo sempre le nostre qualità in un’altra persona e pensiamo che sia uguale a noi”. Il presidente russo augura all’omologo americano “una buona salute” e lo invita a un colloquio online nei prossimi giorni, magari lunedì, dopo un weekend di riposo nella taiga e dopo avergli ricordato la pesante eredità della storia Usa, tra cui l’atomica sganciata sul Giappone, la storia di schiavitù e il massacro dei nativi - “Altrimenti, da dove sarebbe uscito il movimento Black Lives Matter?” “Potremmo parlare sia di ...

