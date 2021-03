Putin risponde a Biden “Io un assassino? Chi lo dice sa di esserlo”

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Chi losa di”. Così il presidente russo Vladimirha replicato alle parole del presidente degli Stati Uniti Joe, che ieri, durante un'intervista televisiva, alla domanda se ritenesse il capo del Cremlino unaveva risposto “Lo penso”.“Mi ricordo che quando eravamo piccoli quando litigavamovamo: ‘Chi losa di esserlò. E non è un caso, non è solo un modo di dire per bambini, uno scherzo, vi è un significato psicologico molto profondo – ha dettoin un video -. Vediamo sempre in un'altra persona le nostre qualità e pensiamo che sia come noi. Basandoci su questo diamo la nostra valutazione in generale”.(ITALPRESS).

Il capo del Cremlino ha poi aggiunto che la Russia continuerà a cooperare con gli Stati Uniti 'ma alle sue condizioni' e ha augurato al ...La risposta dia Biden: 'As to the statement by my American 'colleague'... How would I respond to him? I'd say, be healthy! I wish him good health. I say that without irony, no joke' 'Lo dico senza ironia', ma ...Così il presidente russo Vladimir Putin ha replicato alle parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ieri, durante un’intervista televisiva, alla domanda se ritenesse il capo del Cremlino ...Un augurio di buona salute, ma anche una critica: così il presidente russo, Vladimir Putin, ha risposto all’omologo statunitense, Joe Biden, che ieri lo ha definito “un assassino”, ricordandogli che ...