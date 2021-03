Puglia | corona virus | parametri in aumento Rapporto Gimbe

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 18 marzo 2021) Di Francesco Santoro: Aumenta inil numero degli attualmente positivi alper 100mila abitanti: sono 992, con una variazione dei nuovi casi del 22 per cento. E sale la pressione sulle strutture sanitarie. La percentuale dei posti letto occupati dagli ammalati Covid in area medica è del 43 per cento (era del 38 per cento sette giorni fa) e anche il dato delle terapie intensive è in crescita: 34 per cento. Dal report settimanale della Fondazione, in sostanza, non giungono segnali confortanti sull’evoluzione della pandemia. In Italia «il sovraccarico ospedaliero–commenta la responsabile della ricerca sui servizi sanitari dell’organismo indipendente, Renata Gili– oltre a rendere più complessa l’assistenza dei pazienti Covid, aumenta lo stress di personale e servizi ospedalieri e impone di rimandare ...