Petrolio in calo del 4%. Peggior giornata da novembre (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono in calo di circa il 4%, facendo registrare la loro Peggior giornata dallo scorso novembre. Tra le cause della diminuzione ci sono l’aumento dei casi di coronavirus in Europa, con la variante inglese che è ormai diventata predominante, e lo stop alle vaccinazione con AstraZeneca. Il Brent scambia in ribasso del 3,9% a 65,35 dollari al barile (aveva sfondato quota 70 due settimane fa) mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è in calo del 4% a 61,86 dollari al barile (viaggiava oltre quota 66 fino a settimana scorsa). Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono indi circa il 4%, facendo registrare la lorodallo scorso. Tra le cause della diminuzione ci sono l’aumento dei casi di coronavirus in Europa, con la variante inglese che è ormai diventata predominante, e lo stop alle vaccinazione con AstraZeneca. Il Brent scambia in ribasso del 3,9% a 65,35 dollari al barile (aveva sfondato quota 70 due settimane fa) mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) è indel 4% a 61,86 dollari al barile (viaggiava oltre quota 66 fino a settimana scorsa).

Advertising

CorriereQ : Petrolio: in calo a New York, -1,07% a 63,91 dollari - fisco24_info : Petrolio: in calo a New York, -1,07% a 63,91 dollari: All'apertura degli scambi sul mercato Usa - DividendProfit : Petrolio: in calo a New York, -1,07% a 63,91 dollari – Economia - Banca_MPS : La #FED si aspetta un’economia più forte e un’inflazione più elevata, ma nessun rialzo dei tassi. Ma le parole di… - PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: in calo a New York, -0,97%. A 64,17 dollari al barile #ANSA -