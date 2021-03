Nuovo stop per nebbia a Lenzerheide, coppa Super-g a Kriechmayr (Di giovedì 18 marzo 2021) Lenzerheide (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo l'annullamento delle due discese libere di ieri alle finali di sci alpino di Lenzerheide non si correranno nemmeno i due SuperG di oggi. Tutta colpa del maltempo, che continua a imperversare sulla località elvetica. La fitta nebbia in aggiunta agli oltre 20 centimetri di neve scesi nelle ultime ore hanno costretto gli organizzatori a cancellare anche le due gare odierne. Quella femminile sarebbe dovuta partire alle 9.30, mentre gli uomini sarebbero dovuti scendere alle 11. L'austriaco Vincent Kriechmayr vince così la prima coppa del Mondo di specialità in carriera. Tra le donne i giochi erano già chiusi, visto il dominio in stagione di Lara Gut-Behrami. La svizzera ha preceduto nella classifica di SuperG l'azzurra Federica ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Dopo l'annullamento delle due discese libere di ieri alle finali di sci alpino dinon si correranno nemmeno i dueG di oggi. Tutta colpa del maltempo, che continua a imperversare sulla località elvetica. La fittain aggiunta agli oltre 20 centimetri di neve scesi nelle ultime ore hanno costretto gli organizzatori a cancellare anche le due gare odierne. Quella femminile sarebbe dovuta partire alle 9.30, mentre gli uomini sarebbero dovuti scendere alle 11. L'austriaco Vincentvince così la primadel Mondo di specialità in carriera. Tra le donne i giochi erano già chiusi, visto il dominio in stagione di Lara Gut-Behrami. La svizzera ha preceduto nella classifica diG l'azzurra Federica ...

