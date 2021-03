Miranda si presenta al San Paolo | “Finalmente torno a casa Un onore essere allenato da Crespo”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 marzo 2021) Joaoriparte dal suo San. Il centrale difensivo brasiliano è stato ufficializzato nelle scorse ore come nuovo giocatore del club paulista. Attraverso una conferenza stampa in streaming, l'ex giocatore con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter, ha detto la sua sul riin Brasile nella squadra ora allenata da Hernan.UN ALTRO EX INTER VICINO AL CLUB BRASILIANO: "Voglio scrivere il mio nome nella storia del club"caption id="attachment 1109463" align="alignnone" width="879"(screenshot Youtube)/caption"mia, un luogo dove sono cresciuto e ho ottenuto molti traguardi. Ringrazio la società per questa opportunità, perché è stata quella che mi ha proiettato sulla scena mondiale", ha spiegato ...