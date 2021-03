Meteo completamente sconvolto, la primavera è stata rispedita indietro (Di giovedì 18 marzo 2021) Freddo, gelo e neve sono gli ingredienti Meteo che ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. La primavera è stata letteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente. D’altronde il clima della prima parte del mese sembrava tipicamente primaverile. Il ritorno d’inverno è avvenuto su fioriture già avanzateAl suo posto è tornato l’Inverno, sorprendentemente redivivo e voglioso di rivincita. Non possiamo neanche definire quello in atto come colpo di coda dell’inverno, visto che non si tratta affatto di un episodio fugace, ma anzi sarà piuttosto duraturo. Quella in atto è una fase invernale in piena regola e il ritorno a condizioni Meteo tipiche per la stagione sarà molto graduale. Questa brusca invernata è stata agevolata dal blocco della circolazione zonale, derivante ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Freddo, gelo e neve sono gli ingredientiche ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. Laletteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente. D’altronde il clima della prima parte del mese sembrava tipicamente primaverile. Il ritorno d’inverno è avvenuto su fioriture già avanzateAl suo posto è tornato l’Inverno, sorprendentemente redivivo e voglioso di rivincita. Non possiamo neanche definire quello in atto come colpo di coda dell’inverno, visto che non si tratta affatto di un episodio fugace, ma anzi sarà piuttosto duraturo. Quella in atto è una fase invernale in piena regola e il ritorno a condizionitipiche per la stagione sarà molto graduale. Questa brusca invernata èagevolata dal blocco della circolazione zonale, derivante ...

