Medal Of Honor: il corto "Colette" è in lizza agli Oscar (Di giovedì 18 marzo 2021) Per la prima volta, un prodotto audiovisivo realizzato per un videogioco viene nominato agli Oscar: il corto documentario Colette, presente tra gli extra di Medal of Honor Above and Beyond (recente iterazione VR del franchise) è stato nominato come Miglior corto Documentario ai prossimi Academy Awards. Rilasciato on-line dal prestigioso quotidiano The Guardian (potete visionarlo a quest'indirizzo, se non avete il gioco) e co-prodotto da Oculus e Respawn Entertainment, il corto racconta di come la novantenne Colette Marin-Catherine fa i conti col doloroso passato che ha visto suo fratello morire in un campo di concentramento nazista. Naturalmente, Respawn ha festeggiato con un bel post su Twitter, mentre il compositore ...

