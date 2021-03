Matthew McConaughey apre il suo canale YouTube (Di giovedì 18 marzo 2021) L’attore texano Matthew McConaughey ha appena aperto il suo canale YouTube, dove dispenserà ai fan i consigli per vivere al meglio A quanto pare tra le celebrità sta diventando popolare avere un proprio canale YouTube! Dopo David Lynch e il suo curioso David Lynch Theater – utile per dispensare previsioni meteo e numeri della lotteria – anche Matthew McConaughey ha creato il proprio canale. L’irresistibile attore texano ci dà il benvenuto sul suo canale YouTube con un breve video, dove esordisce con il tormentone “Alright, alright, alright”, citazione tratta dal suo personaggio ne La vita è un sogno (1993), di Richard Linklater. Il successo, anche in ambito social, è garantito: ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 marzo 2021) L’attore texanoha appena aperto il suo, dove dispenserà ai fan i consigli per vivere al meglio A quanto pare tra le celebrità sta diventando popolare avere un proprio! Dopo David Lynch e il suo curioso David Lynch Theater – utile per dispensare previsioni meteo e numeri della lotteria – ancheha creato il proprio. L’irresistibile attore texano ci dà il benvenuto sul suocon un breve video, dove esordisce con il tormentone “Alright, alright, alright”, citazione tratta dal suo personaggio ne La vita è un sogno (1993), di Richard Linklater. Il successo, anche in ambito social, è garantito: ...

