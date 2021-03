La Cina contro gli Oscar 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Un’immagine del corto-documentario Do Not SplitQuella del Migliori documentario è solo in apparenza una categoria di minore importanza agli Oscar. A dimostrarlo, quest’anno, sono le polemiche che una nomination in particolare ha scatenato, con probabili ripercussioni sui rapporti con la Cina. Il governo di Pechino, infatti, non sarebbe affatto contento della candidatura di Do Not Split, del giornalista norvegese Anders Hammer, che documenta le proteste scoppiate a Hong Kong nel 2019, mosse soprattutto dai movimenti giovanili in protesta contro le misure repressive adottate dall’amministrazione centrale. Alla luce di questa nomination, secondo quanto riporta Hollywood Reporter, gli organi di controllo dei media cinesi avrebbero chiesto ai vari editori di diminuire drasticamente la copertura degli Oscar ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) Un’immagine del corto-documentario Do Not SplitQuella del Migliori documentario è solo in apparenza una categoria di minore importanza agli. A dimostrarlo, quest’anno, sono le polemiche che una nomination in particolare ha scatenato, con probabili ripercussioni sui rapporti con la. Il governo di Pechino, infatti, non sarebbe affatto contento della candidatura di Do Not Split, del giornalista norvegese Anders Hammer, che documenta le proteste scoppiate a Hong Kong nel 2019, mosse soprattutto dai movimenti giovanili in protestale misure repressive adottate dall’amministrazione centrale. Alla luce di questa nomination, secondo quanto riporta Hollywood Reporter, gli organi dillo dei media cinesi avrebbero chiesto ai vari editori di diminuire drasticamente la copertura degli...

