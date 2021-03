Inter-Sassuolo verso il rinvio, quando si potrà recuperare? Ecco le ipotesi (Di giovedì 18 marzo 2021) Inter-Sassuolo non si giocherà, perlomeno stando ai dettami ricevuti negli ultimi minuti dall’ATS di Milano. I giocatori nerazzurri, compresi quelli negativi al tampone, sono tutti in quarantena e non potranno neanche rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. La palla passa ora nelle mani della Lega Serie A, la quale dovrà confermare o ribaltare la decisione dell’ATS. Nel caso il match di San Siro dovesse essere rinviato, due sarebbero le date disponibili per la sua disputa: mercoledì 7 aprile o mercoledì 14 aprile. In caso contrario la partita si disputerà come stabilito dal calendario: sabato alle ore 20:45. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021)non si giocherà, perlomeno stando ai dettami ricevuti negli ultimi minuti dall’ATS di Milano. I giocatori nerazzurri, compresi quelli negativi al tampone, sono tutti in quarantena e non potranno neanche rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. La palla passa ora nelle mani della Lega Serie A, la quale dovrà confermare o ribaltare la decisione dell’ATS. Nel caso il match di San Siro dovesse essere rinviato, due sarebbero le date disponibili per la sua disputa: mercoledì 7 aprile o mercoledì 14 aprile. In caso contrario la partita si disputerà come stabilito dal calendario: sabato alle ore 20:45. SportFace.

OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - Glongari : Rischio rinvio concreto per Inter - Sassuolo @tvdellosport - Gazzetta_it : #Covid @Inter, anche #Handanovic positivo. Tocca a #Radu, ha il #Sassuolo nel destino - Silvio2611_ : RT @jason05_: Ringraziamo sempre la SSC Napoli e il Coni per aver falsato la Serie A 2020-2021. Questo trionfo è tutto loro. Inter-Sassuolo… - tuttosport : #Inter-Sassuolo non si gioca, l'#Asl blocca tutto per #Covid! -