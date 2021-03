Inter-Sassuolo non si giocherà | emerse altre due positività

(Di giovedì 18 marzo 2021) ATS Milano ha predisposto il divieto per la partita. Nel frattempo risultano positivi ai tamponi anche De Vrij e Vecino Pochi minuti fa, direttamente dai suoi canali social, l’ha dichiarato che oltre ai già menzionati Handanovic e D’Ambrosio, anche Stefan De Vrij e Matias Vecino sono risultati positivi ai tamponi e sono ora in quarantena. In relazione a ciò, l’ATS Milano ha deciso di mettere il divieto sulla prossima gara di campionato che avrebbe visto i nerazzurri scontrarsi con il.“L’ATS di Milano, informata delle nuove, ha deciso quanto segue: sospensione immediata di qualsiasi tipo di attività della squadra per quattro giorni, domenica 21 marzo compresa; divieto di disputa diin programma sabato 20 marzo ...

Alla fine il timore di un focolaio di Covid - 19 nell'si è tramutato in realtà: oltre a Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic , sono infatti ...impedire la disputa della partita contro il...Tutte le designazioni arbitrali leggi anche Positivi de Vrij e Vecino:rinviata PARMA " GENOA Venerdì 19/03 h. 20.45 DOVERI LIBERTI " TARDINO IV: CALVARESE VAR: MAZZOLENI AVAR: ...Non si giocherà Inter-Sassuolo di sabato sera, inizialmente prevista per le 20:45. Lo ha comunicato la stessa società nerazzurra e attuale capolista del campionato di Serie A tramite una nota ...Non si giocherà Inter-Sassuolo, in programma sabato 20 marzo a San Siro. La decisione è arrivata dall'Ats di Milano dopo la denuncia di altre due positività nel gruppo squadra dell'Inter. Dopo D'Ambro ...